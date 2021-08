Torino, la giornata: prevista una seduta di allenamento verso la Cremonese

Mancano solamente due giorni all'esordio stagionale del Toro, primo match ufficiale contro la Cremonese in Coppa Italia

Quando mancano solamente due giorni all'esordio stagionale del Torino, la squadra allenata da Ivan Juric vuole prepararsi al meglio per questo match. Nella giornata di oggi è infatti prevista un' altra seduta di allenamento per arrivare alla prima gara ufficiale dell'anno contro la Cremonese in Coppa Italia nella migliore condizione possibile. Per questa partita bisognerà ancora valutare le condizioni di Bremer dato che il difensore brasiliano prosegue con gli allenamenti personalizzati.