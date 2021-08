Torino: torna Kone in gruppo, Bremer ancora a parte

La giornata di allenamento del Torino in vista della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese

Il Toro ha effettuato oggi, in vista della sfida casalinga domenica contro la Cremonese che vale i sedicesimi di Coppa Italia, una seduta pomeridiana al Filadelfia. È tornato in gruppo Ben Kone, che dopo l’attivazione muscolare, ha svolto l’allenamento preparato dal tecnico croato Juric. L'ex Primavera da settimane lavorava a parte e ora è completamente ristabilito. Chi invece non ha lavorato con il gruppo è Gleison Bremer, il difensore brasiliano ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare il problema alla caviglia avuto contro il Rennes. Domani è programmata un’altra seduta di allenamento al Filadelfia.