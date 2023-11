Torino, la giornata: weekend di riposo per i granata

Il programma della giornata odierna in casa Torino

Dopo una settimana di allenamenti al Filadelfia, weekend di riposo per i giocatori del Torino rimasti ad allenarsi con Ivan Juric durante la sosta per le Nazionali. Dunque oggi, sabato 18 novembre, non è previsto alcun tipo di lavoro al Filadelfia. Dopo il weekend riprenderà la programmazione della gara contro il Bologna, la prima dopo la ripresa dei campionati.