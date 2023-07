Torino a Pinzolo, il programma del Day 5: oggi la presentazione della squadra

Inizia oggi il quinto giorno di ritiro per i granata a Pinzolo. Il programma di oggi vede la squadra dividersi in due gruppi: il primo dopo la colazione partirà dall'hotel verso le 08:55 e inizierà allenamento alle 09:30, mentre il secondo seguirà lo stesso programma, ma lascerà la struttura più tardi e inizierà allenamento alle 10:20. Il rientro per il pranzo è previsto alle 13:00 circa e successivamente ci sarà del tempo per il riposo. Nel pomeriggio è prevista un'altra seduta di allenamento, con inizio tra le 17.30 e le 18 per tutta la squadra, in cui si preparerà la prima amichevole stagionale (quella di domani contro la Feralpi Salò). Infine, è il giorno della presentazione della squadra in piazza Carera a partire dalle 21. L'evento sarà condotto dallo speaker Stefano Venneri, arrivato appositamente in Val Rendena.