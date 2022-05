Torino, la giornata: rifinitura al Filadelfia e conferenza di Juric pre-Verona

Ultimo allenamento per i granata prima della partenza per il Veneto: al Bentegodi il tecnico croato sfida il suo recente passato

Oggi, venerdì 13 maggio, il Torino scenderà in campo alle 16 al Filadelfia per l'allenamento di rifinitura prima della partenza per Verona, dove i granata sfideranno la squadra di Igor Tudor sabato alle 18 al Bentegodi. C'è attesa anche per la conferenza stampa di vigilia di Ivan Juric, che vorrà ben figurare contro il suo recente passato e raggiungere quella quota 50 punti in campionato che in carriera non ha mai toccato.