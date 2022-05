Torino, allenamento pomeridiano al Filadelfia: domani la rifinitura

Ivan Juric dovrà fare a meno di Singo e Buongiorno, per i quali la stagione è già finita. Salvo sorprese, sarà assente anche Sanabria

Il Torino continua a preparare la partita contro il Verona di Igor Tudor, match in programma sabato 14 maggio alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi. Nel pomeriggio la formazione granata ha svolto al Filadelfia una seduta tecnica, con esercitazioni a tema in seguito all'analisi tattica al video. Ivan Juric dovrà fare a meno di Singo e Buongiorno, per i quali la stagione è già finita. Salvo sorprese, sarà assente per la trasferta di Verona anche Sanabria, rimasto ai box nelle ultime settimane a causa di una lesione di primo grado al muscolo ileo-psoas sinistro. L'attaccante granata, però, dovrebbe recuperare per rientrare nella lista dei convocati per Torino-Roma, all'ultima giornata. Domani il Torino svolgerà la rifinitura, in programma alle ore 16:00 sempre al Filadelfia, poi seguirà la partenza per il ritiro prepartita.