Torino, la giornata: riprendono gli allenamenti in attesa dei nazionali

Oggi i granata rimasti a Torino ritorneranno in campo sotto gli occhi di Juric

Oggi, lunedì 20 novembre, i granata torneranno ad allenarsi in campo dopo il riposo. Anche in questa occasione il gruppo a disposizione di Juric sarà ridotto a causa della pausa nazionali, che ha portato diversi giocatori a lasciare Torino per disputare i vari impegni con le rispettive nazioni.