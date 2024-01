Torino, la giornata: ripresa degli allenamenti al Filadelfia. Seduta mattutina

Oggi, martedì 2 gennaio, il Torino di Juric scenderà in campo al Filadelfia per una sessione di allenamento mattutina, la prima del 2024. I granata hanno terminato il loro festeggiamento per Capodanno e devono iniziare a preparare la sfida contro il Napoli, gara in programma per il 7 gennaio alle 15:00.