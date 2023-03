Torino, la giornata: ripresa degli allenamenti e Primavera in campo al Viareggio

Oggi, mercoledì 22 marzo, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti: l'obiettivo è quello di sfruttare al meglio la pausa per le Nazionali per arrivare pronti al prossimo impegno di campionato, in programma lunedì 3 aprile al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Alle 15 invece la Primavera granata sarà impegnata nel Torneo di Viareggio contro il Don Torcuato.