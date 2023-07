Torino, la giornata: doppia seduta d’allenamento a Pinzolo

Il Torino è arrivato ieri in Trentino, a Pinzolo, per il ritiro estivo. Nella giornata odierna, la seconda del raduno, sono previste due sessioni di allenamento sotto la guida di Ivan Juric. La prima si terrà intorno alle 9.30, la seconda invece intorno alle 17.30. Potrete seguire entrambe le sessioni qui su Toro News in diretta grazie ai nostri inviati Gianluca Sartori e Andrea Calderoni. Sul sito anche tanti approfondimenti relativi al mercato e ai temi caldi in casa Torino.