Torino, la giornata: seduta al Filadelfia in vista del Napoli

La ripresa del campionato dopo la sosta nazionali è ormai alle porte, e sarà proprio il Torino ad aprire l'8^ giornata di questa Serie A 2022/2023: sabato 1 ottobre, infatti, i granata sfideranno il Napoli alle 15 al Diego Armando Maradona. Quest'oggi, mercoledì 28 settembre, i ragazzi del tecnico granata Ivan Juric svolgeranno una seduta di allenamento, in modo da preparare al meglio la gara con gli azzurri e scendere in campo nella migliore delle condizioni - in attesa, ovviamente, che anche il resto dei nazionali rientri a disposizione di Juric.