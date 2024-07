Continua la preparazione dei granata in vista della prossima stagione

Continua la preparazione del Torino di Vanoli in vista della prossima stagione: oggi - martedì 16 luglio - i granata saranno in campo per una sessione di allenamento al Filadelfia. Domani poi i ragazzi di Vanoli svolgeranno la prima seduta a Pinzolo.