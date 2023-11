Torino, la giornata: seduta di allenamento in vista del match con il Bologna

In attesa che si riuniscano gli ultimissimi giocatori del Torino dopo i vari impegni con le Nazionali, quest'oggi si svolgerà una seduta di allenamento. Al Filadelfia Juric può contare già su un buon gruppo e nella sessione odierna potrà continuare a preparare i suoi giocatori alla prossima partita di campionato, quella in programma lunedì sera in casa del Bologna.