Torino, la giornata: seduta di allenamento in vista della gara con l’Atalanta

Dopo la vittoria fuori casa contro la Cremonese, il Torino è pronto a scendere nuovamente in campo in vista della 4^ giornata di campionato, partita in programma al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Seconda trasferta stagionale consecutiva per i granata di Ivan Juric che quest'oggi, martedì 30 agosto, scenderanno sul campo del Filadelfia per una seduta di allenamento, così da arrivare pronti giovedì 1 settembre a Bergamo.