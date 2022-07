Torino, la giornata: seduta pomeridiana per i granata

Continua il ritiro granata in Austria: oggi seduta di scarico per i giocatori impegnati contro il Mlada Boleslav

Il Torino continua il ritiro austriaco a Bad Leonfelden e non sono ammesse pause. Anche oggi - mercoledì 20 luglio - infatti, i granata scenderanno in campo per una sessione di allenamento pomeridiana. In quanto si svolgerà solamente 24 ore dopo l'amichevole vinta con il Mlada Boleslav, sarà con ogni probabilità una seduta di scarico, soprattutto per i granata impegnati nel match.