Torino, la giornata: seduta tattica pre Eintracht al pomeriggio

In tarda mattinata dovrebbe essere presentata la nuova maglia da gara per la prossima stagione, nel pomeriggio la seconda

Continua il ritiro in Austria. Oggi è la vigilia alla prima amichevole stagionale del Torino di Ivan Juric: domani - venerdì 15 luglio - i granata saranno impegnati contro l'Eintracht Francoforte. Per questo motivo, nella giornata odierna i ragazzi di Juric scenderanno in campo solamente nel pomeriggio dove svolgeranno una seduta tattica prepartita. Alle 12 circa inoltre - sui canali social del Torino - dovrebbero uscire le nuove maglie della stagione 2022/2023; nel pomeriggio invece dovrebbe esser presentata la seconda maglia, quella da trasferta.