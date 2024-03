Torino, la giornata: sessione d’allenamento al Filadelfia

Nella settimana che conclude la sosta per le Nazionali e porta nuovamente al campionato, Ivan Juric sta preparando la prima gara della ripresa, in programma sabato 30 marzo alle ore 15, contro il Monza con chi è rimasto a Torino. Il tecnico granata dirigerà anche oggi, martedì 26 marzo, una sessione di allenamento al Filadelfia. Juric lavorerà sui meccanismi di gara da attuare contro i brianzoli in attesa di riavere tutto il gruppo a disposizione per preparare gli ultimi dettagli della sfida.