Settima giornata per i granata a Pinzolo

Per il Torino si tratta della settima giornata in quel di Pinzolo. I granata si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ieri - sabato 22 luglio - la prima amichevole stagionale vinta dalla formazione di Ivan Juric. Segui su Toro News gli aggiornamenti della settima giornata di ritiro.