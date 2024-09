Il campionato si è fermato per gli impegni delle Nazionali, diversi giocatori del Torino sono partiti e hanno lasciato temporaneamente il capoluogo piemontese. Dopo la seduta di ieri a porte aperte allo stadio Olimpico Grande Torino, non è previsto nessun allenamento per oggi e chi è rimasto a Torino si riposerà in attesa della ripresa degli allenamenti per la sfida contro il Lecce in programma domenica 15 settembre alle ore 15.00.