Il Torino si prepara per il ritorno in campo dopo la sosta dalla Serie A osservata nello scorso weekend, causa gare delle Nazionali. I granata di Juric sfideranno lunedì sera la Salernitana all'Arechi, una trasferta non semplice contro una squadra che ha sempre dato del filo da torcere nel recente passato. Per arrivare al meglio a questa sfida, quest'oggi i giocatori del Toro svolgeranno una sessione di allenamento sotto il comando di mister Juric.