Torino, la giornata: vigilia di Spezia-Torino, parla Juric in conferenza

Giornata di vigilia e attesa in casa Torino. I granata di Ivan Juric si preparano alla sfida in trasferta contro la Spezia, valida per la penultima giornata di campionato e cruciale per la volata all'ottavo posto. In giornata, alle ore 15.30, parlerà Ivan Juric ai microfoni dei media nella "Sala Conferenze" dell'Olimpico Grande Torino prima di partire per la Spezia. Come sempre potrete seguire qui su Toro News in diretta le sue parole, oltre a rimanere aggiornati su tutte le notizie riguardanti il mondo granata. Oggi, venerdì 26 maggio, è anche tempo di vigilia per la Primavera granata: domani, sabato 27 maggio, alle ore 13 i torelli di Scurto si giocano il secondo posto in campionato.