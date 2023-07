Torino, la probabile formazione contro la Feralpisalò: Schuurs guida la difesa

Certezza Ilic in mezzo al campo

A centrocampo - in attesa dell’ufficialità di Tameze - Juric dovrà fare a meno di Ricci, atteso in giornata a Pinzolo dopo le vacanze. Bisognerà dunque attendere per vedere la coppia titolare con Ilic. Accanto al serbo, considerando che Linetty ha saltato gli ultimi allenamenti, potrebbe toccare a Gineitis, in evidenza a Pinzolo. Sulla trequarti maglia da titolare in vista per Seck sulla destra, con un Karamoh in gran forma che dovrebbe trovare posto sul versante opposto. Al centro dell’attacco Juric è pronto a ripartire da Sanabria, con in panchina un Pellegri parso molto brillante in questa prima settimana di ritiro.