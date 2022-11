Torino, la ripresa al Filadelfia: ancora personalizzato per Pellegri

Torino, la ripresa al Filadelfia: il punto dall'infermeria

Nel frattempo prosegue anche la riabilitazione di chi al momento è fermo ai box. Ola Aina si è sottoposto in mattinata alle terapie per il recupero dalla lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro, nella speranza di recuperarlo per le prime gare di gennaio. Perr Schuurs ha svolto invece una parte di lavoro differenziato per via della lussazione gleno-omerale della spalla destra, iniziando così subito la riabilitazione dopo la scelta di non intraprendere la strada dell'operazione. Programma personalizzato anche per Pietro Pellegri, alle prese con i problemi alla caviglia rimediati nella gara contro il Bologna. L'attaccante era rimasto a Torino, senza seguire la Nazionale Under 21, proprio per curare la caviglia, ma l'infortunio non è ancora totalmente riassorbito, a dimostrazione di come fosse più serio di quanto si pensasse inizialmente. Juric lo aveva d'altronde anticipato prima di Roma-Torino, ultima gara disputata dai granata prima della sosta: "Non è la classica distorsione, è una contusione ossea e c’è edema dentro. Sembra vada tutto bene poi magari senti molto dolore quando si gioca duro come in partita". L'intenzione dello staff del Torino è orientata quindi verso un recupero graduale, nella speranza che garantisca continuità all'attaccante.