Torino, la ripresa al Filadelfia: buone notizie per Sanabria e Pellegri

Il giorno dopo la trasferta di Bologna, non c'è tempo per riposare per il Torino. I granata hanno infatti fin da subito ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro la Sampdoria, in programma mercoledì sera alle ore 20:45. Il gruppo squadra quest'oggi è stato diviso in due parti: i calciatori che hanno giocato ieri a Bologna hanno eseguito solamente del lavoro di scarico mentre tutti gli altri si sono sottoposti ad una seduta tecnica di allenamento agli ordini di mister Juric presso lo stadio Filadelfia.

Torino, le ultime novità sulle condizioni di Sanabria e Pellegri

La notizia è che Antonio Sanabria, da settimane alle prese con un problema al soleo, è riuscito a svolgere parte dell'allenamento con il resto dei compagni. Questa notizia fa ben sperare Juric che può contare di riaverlo a disposizione per il turno infrasettimanale di dopodomani. Il centravanti paraguaiano già nella giornata di ieri si era reso protagonista di una sessione di allenamento personalizzata al Filadelfia mentre i compagni erano impegnati a Bologna. L'altro attaccante del Toro, Pietro Pellegri, sta vivendo anche lui un momento non semplice dal punto di vista fisico. Il centravanti classe 2001 si è fatto male alla caviglia dopo pochissimi secondo nella partita di domenica ed è stato costretto al cambio lasciando il suo posto a Karamoh. Questa mattina l'ex Milan si è dunque sottoposto a degli esami per valutare l'entità di questo infortunio. Come si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dal Torino, Pellegri domani svolgerà ancora dei controlli per eseguire nuove valutazioni circa questo infortunio. I primi accertamenti hanno però escluso interessamenti ai legamenti della caviglia sinistra e questa è un'altra notizia che può far tirare un sospiro di sollievo a Juric. Entrambi gli attaccanti granata potrebbero essere dunque presenti nell'elenco dei convocati di Juric per la partita di mercoledì sera contro la Sampdoria, penultimo impegno prima della lunga sosta per i Mondiali.