Torino, la ripresa degli allenamenti al Fila: Bremer e Lukic in gruppo

La formazione granata ha ripreso ad allenarsi in vista della partita di sabato sera in trasferta contro la Fiorentina

Quest'oggi il Torino ha ripreso gli allenamenti al Filadelfia dopo la partita contro l'Atalanta. L'allenatore granata Ivan Juric, dopo l'analisi tattica eseguita tramite video, ha diretto una seduta di allenamento tecnico. Nel gruppo squadra durante gli allenamenti odierni erano presenti regolarmente anche Bremer e Lukic che erano usciti acciaccati dal match con la squadra di Gasperini. Ansaldi, Kone e Millico hanno invece svolto nuovamente una sessione di allenamento personalizzata per recuperare dai rispettivi problemi fisici. In calendario domani c'è un'altra seduta di allenamento per il Torino di Juric che vuole preparare i suoi ragazzi al meglio in vista della partita di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina.