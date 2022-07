Torino, la scelta delle amichevoli è singolare: si parte subito con l’Eintracht

Il programma di amichevoli del Toro è in controtendenza con le regole non scritte del ritiro: si parte con l'Eintracht, in attesa del mercato

Eravamo abituati alla classica sgambata contro la rappresentativa locale, per cominciare a mettere minuti e sicurezze nelle gambe dei giocatori. E invece, quest'anno, il Torino ha fissato un calendario delle amichevoli estive quantomeno singolare. Il ritiro austriaco proporrà, sin da subito, partite dal coefficiente di difficoltà molto alto, visto che il 15 luglio i granata esordiranno contro l'Eintracht Francoforte, squadra detentrice dell'Europa League. Tutto ciò, in un periodo in cui la rosa di Juric è ben distante dall'essere completa: il mercato in entrata, per utilizzare un eufemismo, non è ancora decollato e i nazionali in vacanza non torneranno prima di un'altra settimana.