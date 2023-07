Torino, la squadra è arrivata a Pinzolo: nel pomeriggio il primo allenamento

Il Torino, come da programma, è arrivato a Pinzolo attorno alle ore 13:30. Per i granata il viaggio verso il Trentino Alto Adige è cominciato questa mattina con il viaggio in treno fino a Brescia e poi l'ultimo tratto di strada fatto con il pullman ufficiale del club. Come già annunciato su queste colonne nelle scorse ore, il Toro dopo il pranzo che verrà consumato nell'hotel che ospiterà i granata in questo ritiro, ci sarà il primo allenamento. Alle ore 18 Juric condurrà una sessione di allenamento davanti agli occhi dei tifosi presenti. Su Toro News sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento grazie ai nostri inviati. Di seguito i video pubblicati dal club granata sui propri canali social ufficiali.