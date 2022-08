Torino, la svolta in trasferta: la migliore striscia dal ’46

La squadra di Juric ha svoltato: in trasferta sono arrivati 4 vittorie consecutive considerando anche l'anno scorso

Gualtiero Lasala

Il Torino è uscito con un altro successo dalla sfida contro la Cremonese fuori casa, assicurandosi altri 3 importantissimi punti in ottica campionato. Questo successo, oltre ad essere una dimostrazione di forza, porta con sé anche un record, che il Toro non conosceva da quasi 80 anni. Un punto di partenza decisamente molto positivo per la squadra di Juric che, nonostante i tanti addii, non si è persa d'animo e ha pigiato forte sul pedale dell'acceleratore.

4 le vittorie consecutive in trasferta

Il Toro ha infatti inanellato ben 4 vittorie consecutive in trasferta (considerando anche la scorsa stagione). Con gli ultimi due successi contro Monza e Cremonese, i granata hanno totalizzato questo bottino, che è un record assoluto: infatti il Toro non vinceva 4 trasferte consecutive addirittura dal 1946, quando il Grande Torino arrivò a totalizzarne addirittura 5 di fila. Ma non è il solo record: il Torino infatti ha vinto le ultime quattro trasferte contro squadre neopromosse: è un altro record, perché la migliore striscia risale al periodo gennaio 1941-aprile 1943 in cui ne arrivarono cinque. Per di più, il Toro ha vinto le prime due trasferte della stagione, cosa che non capitava dal 1976/1977.

A Bergamo per prolungare la striscia di risultati positivi

Questi risultati non possono che essere di buon auspicio per la prossima partita in programma, che sarà ancora una volta una trasferta: questa volta l'avversario sarà di un altro calibro e i granata dovranno prepararsi al meglio. I ragazzi di Juric andranno infatti al Gewiss Stadium di Bergamo, per sfidare l'Atalanta di Gasperini. Questo feeling con le trasferte va cavalcato, soprattutto in questo periodo in cui servono punti da macinare in ottica campionato.