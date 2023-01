Torino, la trequarti è in gran forma: può essere la chiave contro il Verona

Ci sono un croato, un serbo e un russo: non è l'inizio di una barzelletta, ma di una solida realtà. La trequarti è al momento il reparto più in forma del Torino e il tecnico Ivan Juric punterà sui suoi tre alfieri per scardinare la retroguardia del Verona. Impossibile non cominciare da Nikola Vlasic: reduce da un buon Mondiale, che la sua Croazia ha concluso al terzo posto, l'ex West Ham è tornato carico e determinato, e lo ha dimostrato nell'amichevole contro il Monza del 28 dicembre: entrato nella ripresa al posto di Sanabria, Vlasic ha realizzato una doppietta in pochi minuti ribadendo, se ancora ce ne fosse bisogno, la sua centralità nello scacchiere di Juric. C'è poi Nemanja Radonjic, che contro i brianzoli ha servito l'assist per il raddoppio di Vojvoda e ha dimostrato di saper essere letale con le sue giocate e con i suoi strappi in campo aperto, soprattutto quando affronta squadre cosiddette "piccole". Chiudiamo con Aleksej Miranchuk, che durante la sosta per i Mondiali si è allenato su buoni livelli e gode anche lui di ottima forma.