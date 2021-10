Torino, la vigilia pre Napoli: Rincon e Sanabria sono rientrati al Filadelfia

Gli ultimi aggiornamenti dal Filadelfia prima della trasferta di Napoli: lavoro defaticante per i due giocatori granata

Nel pomeriggio Ivan Juric ha diretto al Filadelfia una sessione d'allenamento in preparazione di Napoli-Torino. Dopo l'attivazione muscolare in campo, il tecnico ha impostato una seduta tecnica, ritrovando anche gli ultimi Nazionali che mancavano all'appello in vista della trasferta. La squadra è poi partita per Napoli, in vista della trasferta al Maradona.

NAZIONALI - Presenti infatti al Filadelfia anche Tomas Rincon e Antonio Sanabria, di rientro dal Sud America dopo aver disputato le qualificazioni ai Mondiali con Venezuela e Paraguay. I due hanno affrontato un lungo viaggio e sono arrivati giusto per le ultime fasi della preparazione della partita, un tema toccato anche da Juric in conferenza stampa: "Sanabria e Rincon arrivano oggi dopo aver viaggiato tutto la notte. Sono problemi di cui parlano tutte le squadre, in questo momento dobbiamo accettarle come sono anche se hanno poco a che vedere con allenamenti e tattica". I due giocatori granata hanno svolto una seduta di scarico con lavoro defaticante dopo gli ultimi impegni appena terminatai. In programma domani la rifinitura a cui seguirà l'annuncio dei convocati per il match.