Torino, l’agente di Vanja è in città: si lavora per il rinnovo

Si lavora per prolungare l'esperienza in granata di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere, convocato dalla Serbia per i Mondiali in Qatar, è in scadenza di contratto con il Torino a giugno 2024, ma potrebbe rinnovare a breve. Come riporta La Gazzetta dello Sport: "per lui il club granata ha pronto un nuovo contratto, di fatto già concordato". Decisiva in queste ore è infatti la presenza del suo agente, Mateja Kezman in città, il quale, mentre discute con la Juventus sul futuro del fratello Sergej, sta lavorando anche con il Toro per il rinnovo di Vanja, per il quale si sarebbe già a buon punto.