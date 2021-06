Torino, l’attesa di Sanabria: tra secondo figlio e stagione della consacrazione

L'attaccante granata non è andato in Copa America con il Paraguay per scelta personale: ora si prepara per la stagione della consacrazione

Silvio Luciani

Tonny Sanabria ha avuto un impatto più che positivo con l'ambiente Toro. Presentarsi con un bolide da 25 metri e una doppietta nel derby della Mole non è cosa da tutti, insomma. La salvezza è arrivata, ora c'è attesa per la stagione che, nelle intenzioni del club, ma anche dei tifosi e di Sanabria stesso, potrebbe essere quella dell'affermazione definitiva. Cinque gol e un assist in quattordici presenze non sono neanche troppi se guardiamo la media iniziale. Sanabria, infatti, ha raggiunto un record detenuto da Iago Falque, quello del giocatore più veloce a raggiungere 5 gol: al paraguaiano sono bastate soltanto 7 partite, poi un fisiologico calo con conseguente astinenza dal gol.

COPA AMERICA - Con la situazione del Gallo Belotti ancora incerta, per ora è Sanabria il baluardo dell'attacco granata. Non può dire altrettanto il Paraguay del ct Berizzo, che si è presentato in Copa America senza Tonny in avanti. Le presenze in nazionale maggiore sono 21, di cui l'ultima a novembre 2020. Ed è stato proprio il commissario tecnico Berizzo a dare spiegazioni sull'assenza di Sanabria: "motivi personali". E il suo profilo Instagram è pieno di commenti da parte di tifosi paraguaiani che gli chiedono di andare in nazionale o gli chiedono il motivo per cui ha rinunciato alla convocazione. Intanto Tonny e la sua compagna Maria sono in attesa del secondo figlio e stanno trascorrendo le vacanze a Minorca prima che, tra due settimane, inizi ufficialmente la stagione della consacrazione di Sanabria.