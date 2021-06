Toro, due settimane al raduno: la rosa è ancora un cantiere aperto

Dal futuro di Belotti e Sirigu ai rinforzi da consegnare a Juric: bisogna accelerare per mettere il tecnico nelle migliori condizioni

I NODI - In casa Toro sono ancora diverse le questioni da risolvere. Spicca su tutte quella legata ad Andrea Belotti , capitano e giocatore fondamentale della squadra. La situazione contrattuale del Gallo è cosa nota ormai da mesi, ma con ogni probabilità si dovrà attendere la fine dell'Europeo per arrivare ad una definizione. Situazione per certi versi simile a quella di Salvatore Sirigu , altra figura importante il cui futuro è tutto da scrivere: il portiere è sul mercato ed i granata si stanno guardando attorno per sostituirlo . Andrà quindi gestito anche il tema degli esuberi: diversi i giocatori da piazzare, tra chi non ha convinto nelle ultime stagioni e chi rientrerà dai prestiti.

GLI INNESTI - Di pari passo con rinnovi e cessioni bisognerà lavorare anche sulle entrate, per consegnare a Juric i giocatori funzionali per il suo 3-4-2-1 (o 3-4-3, a seconda delle interpretazioni). Un nome noto ormai da settimane è quello di Junior Messias: il brasiliano del Crotone è stato individuato per rinforzare la trequarti, nella stessa zona di campo piace anche Orsolini del Bologna. In queste due settimane che precedono il raduno al Filadelfia occorrerà accelerare sul mercato: dopo due stagioni decisamente deludenti sarà importante mettere Juric nelle giuste condizioni per poter lavorare. A partire proprio dal 6 luglio, quando la squadra si radunerà per una settimana di test e allenamenti in città prima della partenza per il ritiro di Santa Cristina che partirà una settimana più tardi.