Torino, Lazaro alle prese con un nuovo stop e il futuro è da decifrare

Valentino Lazaro si ferma ancora per un altro guaio fisico che gli precluderà il finale di stagione e la sfida contro l’Inter da ex, ma non solo perché accende interrogativi su un eventuale futuro al Torino.

Torino, Lazaro salta l'Inter per infortunio muscolare

L’esterno austriaco è costretto nuovamente a fermarsi per una lesione tra il primo e secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Ha saltato per questo motivo la trasferta di La Spezia e ora si sottoporrà alla riabilitazione. Non è il primo stop per Lazaro, che ha saltato per un grave infortunio al ginocchio destro una parte importante di stagione, restando fuori da gennaio ad aprile. Allora si trattava di una lesione di alto grado del legamento collaterale, questa volta lo stop è di natura muscolare. E in casa granata si acceso un campanello d’allarme anche per il futuro.