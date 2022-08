Torino, Lazaro è allo stadio per le visite mediche: gli aggiornamenti

Valentino Lazaro è sempre più prossimo a diventare un nuovo giocatore del Torino: l’esterno austriaco, che arriva in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 6 milioni di euro, è arrivato nella mattinata di oggi, lunedì 1 agosto, allo Stadio Olimpico Grande Torino per svolgere le visite mediche necessarie e successivamente firmare il contratto che lo legherà al Torino per la prossima stagione, al via il 6 agosto con il primo turno di Coppa Italia contro il Palermo. Dopo questi due passaggi, Lazaro raggiungerà il resto del gruppo - che riprenderà gli allenamenti domani - e sarà a disposizione di Ivan Juric.