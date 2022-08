Torino-Lazio 0-0: tanta battaglia, poco spettacolo e un buon punto per i granata

Il commento al termine della sfida allo stadio Olimpico Grande Torino contro i biancocelesti

Gualtiero Lasala

Termina con un pareggio la prima partita casalinga del Torino, che impatta per 0-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri, dopo una partita con poche occasioni da gol e molto equilibrio. I granata di Juric tengono il pallino del gioco in mano per quasi un'ora ma non trovano il modo di rendersi pericolosi con continuità, poi subiscono il ritorno della Lazio che va vicina al gol in alcune occasioni nel cuore della ripresa. Ma anche grazie ai cambi di Juric la squadra granata ritrova equilibrio e alla fine porta a casa un punto da non disprezzare, raccogliendo gli applausi degli 11mila tifosi presenti.

Torino-Lazio, le scelte di Ivan Juric

Alcune defezioni per Ivan Juric, che deve fare a meno di Miranchuk, ma che invece ritrova Lukic, reintegrato dopo la clamorosa esclusione della scorsa settimana. Ma l'ormai ex capitano granata parte dalla panchina, mentre Vlasic trova il suo primo gettone da titolare con la maglia granata, dopo il secondo tempo giocato contro il Monza (poco dopo il suo arrivo a Torino). Buongiorno, scontata la squalifica, torna al centro della difesa granata, con Djidji che riprende il suo ruolo naturale come braccetto di destra.

Primo tempo: Vanja chiude su Marusic, Rodriguez spreca

Il primo squillo del match porta i colori granata, con un bel calcio d'angolo conquistato e battuto da Radonjic, che pesca Singo in mezzo all'area: superato Provedel, ma la palla sfila. Ma il Toro continua a macinare gioco, puntando come sempre sul recupero palla sulla trequarti offensiva: Sanabria raccoglie la sfera e conclude verso la porta, mancando di poco lo specchio. Dopo un quarto d'ora a tinte granata, un piccolo brivido sulla schiena del Toro: Vanja Milinkovic-Savic controlla male un pallone sulla linea rischiando di buttarselo in porta da solo. Dopo 22 minuti altra bella azione granata: Vlasic serve un Singo lanciato, che prova ad ubriacare la difesa portando a casa solo un calcio d'angolo. Passano due minuti e Vanja Milikovic-Savic risponde presente: Marusic elude la guardia di Singo e va a concludere ricevendo un bell'assist di Zaccagni, ma il portiere granata chiude bene lo specchio della porta. A sette minuti dalla fine Rodriguez ha per i piedi la miglior chance del primo tempo: lui stesso recupera palla in anticipo, Radonjic va sul fondo e crossa, la difesa Lazio mette fuori ma la palla torna allo svizzero che calcia con il sinistro molto forte, mancando lo specchio. La prima frazione si conclude quindi sullo 0-0: meglio i granata, ma la partita è molto tattica ed equilibrata con le difese che prevalgono fin qui sugli attacchi.

Secondo tempo: le migliori occasioni per la Lazio

La seconda frazione comincia come la prima, con il Toro ben messo in campo e propositivo: la prima chance arriva dopo 5 minuti, con Radonjic che salta l'uomo facendo il suo solito movimento. Tutto bene, tranne la conclusione, completamente sballata e fuori misura. Gradualmente però la Lazio alza il livello e cerca di spostare l'inerzia della gara a suo favore. Dopo il primo errore di Linetty, Immobile viene servito bene nello spazio, elude l'intervento di un fin lì ottimo Buongiorno e calcia ma trova un ottimo intervento di Vanja, che neutralizza la migliore occasione dei biancocelesti in 55 minuti. Ai granata servono un paio di minuti per rispondere con il solito Radonjic che mette un bel cross per Singo, che fa sponda per l'arrivo di Ricci: tiro strozzato, che finisce facile tra le mani di Provedel, ma ottima azione granata. Ma la Lazio ora è la squadra più pericolosa. Al 18' salvataggio provvidenziale di Djidji che evita un gol: Immobile si smarca bene, Buongiorno lo perde e l'attaccante colpisce a botta sicura. Da dietro arriva il francese che tocca la palla quanto basta per deviarla in calcio d'angolo. Al 21' altro momento di apprensione per i granata: palla persa davanti alla difesa da Buongiorno, ancora la Lazio pericolosa ma Ricci disturba al momento decisivo Sergej e la palla va sul fondo. Juric interviene con tre cambi: dentro il redento Lukic, Lazaro e Pellegri per Linetty, Singo e Sanabria. Poi dentro anche Seck per Radonjic. Nel finale si distingue ancora Ricci, con una chiusura difensiva di grande pregio e finezza in una situazione pericolosa, conquistando anche rimessa dal fondo. Nei minuti finali ancora un intervento buono di Milikovic-Savic tra i pali: smanacciata su calcio d'angolo per evitare una beffa. Dopo tre minuti di recupero, Piccinini fischia la fine proprio quando la Lazio stava per lanciare una ripartenza tra le vibranti proteste dei giocatori di Sarri. Proteste inutili perchè la partita è finita, tra Torino e Lazio è 0-0.