Torino-Lazio 0-2, le reazioni social: “La nostra vita: non godi mai”

Il Torino è costretto ad alzare bandiera bianca contro la Lazio, tra mille rimpianti. I granata dominano il primo tempo, senza però avere la lucidità per andare a rete dopo il palo di Sanabria e ripetute occasioni; così, nella ripresa, la Lazio pur senza brillare insacca in rete appena ne ha l'opportunità. Tra 51' e 57' Guendouzi e Cataldi portano Sarri sul 2-0 e consentono ai biancocelesti di gestire la partita, almeno fino al 78' quando Gila prende la seconda ammonizione e dà speranze al Toro lasciando i suoi in inferiorità numerica. I granata però non riescono a riaprire la partita: lo scatto europeo non arriva, per Juric è il primo ko del 2024. Di seguito alcuni dei tweet migliori dei tifosi granata.