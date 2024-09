Torino-Lazio 2-3, reazioni social: “Salvo la voglia di lottare di questo Toro”

Arriva la prima sconfitta in campionato per il Toro. Al Grande Torino passa 2-1 la Lazio, subito avanti in avvio di gara grazie a un regalo della difesa granata. Inutile il gol di Adams, che accorcia le distanze dopo il raddoppio di Dia. Nel finale gli ospiti chiudono i conti con Noslin, approfittando di un'altra incertezza della retroguardia. Inutile il gol nel recupero il gol di Coco.. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata al termine della sfida.