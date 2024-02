Torino-Lazio, Immobile contro Zapata: passato e presente granata a confronto

Immobile e Zapata si sfidano al "Grande Torino": il confronto delle due stagioni fin qui

Torino-Lazio è una sfida su più fronti, che in attacco vede presente e passato granata. Da una parte Ciro Immobile, l'ex prima amato e poi nel vortice delle critiche; dall'altro il nuovo idolo della curva, Duvan Zapata, approdato in granata per rilanciarsi e da quel momento perno dell'attacco di Ivan Juric. Due attaccanti simili per certi versi e diversi per altri, con un obiettivo comune: contribuire ad aumentare la prolificità delle rispettive squadre, visto che Torino e Lazio sono le due formazioni in top 10 di Serie A con meno gol all'attivo (29 le reti biancocelesti, 23 quelle granata).

Torino-Lazio, Immobile contro Zapata: i dati — Immobile e Zapata sono due certezze di Torino e Lazio. Immobile è la punta di riferimento nel tridente del 4-3-3 di Maurizio Sarri, Zapata ha saputo adattarsi dal ruolo di prima punta nel 3-4-2-1 a comprimario d'attacco nel 3-5-2 granata restando sempre al centro delle gerarchie e mostrandosi duttile tra i due sistemi di gioco. I dati di questa stagione mettono a confronto due modi diversi con cui Torino e Lazio attivano i propri attaccanti. Immobile viene maggiormente cercato e innescato con verticalizzazioni, mentre Zapata risulta più inserito nei meccanismi di costruzione offensiva dentro l'area. Lo segnalano i dati relativi ai passaggi progressivi dalla metà campo in su (2.42 per 90' di Zapata contro 1.21 di Immobile secondo i dati di Fbref.com) e al numero di tocchi nell'area di rigore offensiva (6.48 per 90' del colombiano, contro 5.47 dell'azzurro). Immobile invece, per quanto non stia avendo la sua miglior stagione sottorete, mantiene un indice di pericolosità più alto sottoporta rispetto a Zapata, motivo ulteriore per il Toro per ingabbiarlo. D'altro canto la Lazio deve trovare un modo per limitare l'efficacia del colombiano nei duelli aerei e nelle intercettazioni.

Torino-Lazio, Immobile contro Zapata: la voce gol premia fin qui il colombiano — Immobile e Zapata hanno vissuto due prime metà di stagione opposte. Immobile partiva dalla certezza di essere un punto fermo nel tridente offensivo della Lazio, Zapata si è buttato a capofitto nella nuova avventura al Torino per rilanciarsi e ritrovare centralità in un progetto tecnico. Da qui le stagioni dei due attaccanti hanno preso strade diverse. Immobile ha vissuto sei mesi più complicati, caratterizzati da infortuni, conseguente discontinuità e numeri non esaltanti sotto rete rispetto alla sua solita media gol; Zapata è stato accolto a Torino, coccolato da Juric e subito fatto diventare perno dell'attacco granata. Così arrivati a fine febbraio il confronto alla voce gol premia il colombiano. Immobile ha siglato 6 reti complessivamente, di cui solo 2 su azione, e ha 1 assist all'attivo; Zapata ha festeggiato il gol invece 8 volte (7 in granata, 1 alla Dea), tutte su azione, e ha confezionato 3 assist. Entrambi vogliono alzare l'asticella e arrivano a Torino-Lazio in fiducia. Immobile ha festeggiato appena due settimane fa le 200 reti complessive in Serie A e pare aver ritrovato continuità con 2 gol e 1 assist nelle ultime tre gare di campionato; Zapata è andato a rete nelle ultime due.

Immobile spesso ha punito il Toro. Zapata cerca più prolificità contro la Lazio — Se la sfida con il Toro ha spesso acceso i riflettori su Immobile, quella alla Lazio ha visto in carriera meno protagonista Zapata. L'attaccante della Nazionale italiana è sempre l'osservato speciale della gara con il Toro, non solo in quanto ex ma soprattutto perché il club granata è tra i più colpiti dalle reti di Immobile, 12 in carriera. Ora non segna al Toro da due stagioni, ma nel primo anno di gestione Juric aveva inflitto due colpi pesanti ai granata con la rete del pari Lazio al 90' sia all'andata che al ritorno e prima ancora aveva segnato alla sua ex squadra per quattro stagioni consecutive. Zapata invece ha gonfiato la rete solo 4 volte in carriera contro la Lazio, l'ultima nel 2021-2022 indossando la maglia dell'Atalanta. Il colombiano però è tornato a fare numeri sottorete che non aveva più in canna da due stagioni e vuole migliorarsi. Al ritorno era andato a vuoto, ora può riscattarsi.

