Torino-Lazio, le probabili formazioni: Vlasic al posto di Miranchuk, c’è Lukic

Le probabili scelte di formazione di Juric e Sarri per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/23

Silvio Luciani

Dopo la vittoria di Monza, il Torino ha attraversato un'altra settimana piena di novità. In primis è stato reintegrato Saša Lukić, che si è scusato con il gruppo ed è tornato a disposizione senza fascia da capitano, in secundis è arrivato Perr Schuurs dall'Ajax, il difensore olandese che sarà chiamato a raccogliere l'eredità di Bremer. In tutto ciò, domani alle 18:30 all'Olimpico Grande Torino arriva la Lazio di Maurizio Sarri. Saranno due filosofie agli antipodi a confronto: il 4-3-3 dell'allenatore laziale contro il consueto 3-4-2-1 di Juric. Ecco come i due allenatori dovrebbero schierare le rispettive squadre.

Torna Buongiorno, Schuurs parte dalla panchina

Tra i pali verrà confermato Vanja Milinkovic-Savic, nonostante l'errore commesso nel finale a Monza, mentre l'emergenza difensiva è rientrata grazie al ritorno di Buongiorno e all'arrivo di Schuurs. Sarà il canterano del Toro a guidare la difesa granata, come confermato da Juric in conferenza stampa. Confermati i due braccetti, con Djidji che scala a destra (a Monza aveva giocato da centrale) e Rodriguez a sinistra (indosserà anche la fascia da capitano).

A centrocampo Lukic favorito su Linetty

Sulle fasce torna a disposizione Vojvoda, ma partirà titolare Aina a sinistra con Singo a destra. Al centro Samuele Ricci è inamovibile e al suo fianco potrebbe tornare subito Sasa Lukic. Il serbo, dopo gli ultimi avvenimenti, dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, ma non è da scartare l’ipotesi Karol Linetty, reduce da una buona prestazione a Monza.

L'infortunio di Miranchuk favorisce Vlasic

In attacco l’unica novità dovrebbe essere a destra, con Aleksej Miranchuk infortunato. Nemanja Radonjic, reduce da un grande avvio di stagione, agirà sulla sinistra con Nikola Vlasic favorito per l’esordio dal primo minuto in Italia a supporto di Tonny Sanabria. Il trequartista croato si gioca una maglia con Demba Seck, che offre un’alternativa naturale e ha svolto tutto il ritiro con Juric e i granata e Linetty, che può offrire un’alternativa più difensiva contro la squadra di Sarri.

Romagnoli guida la difesa di Sarri

Con Maximiano squalificato, Sarri sarà costretto a schierare Ivan Provedel tra i pali. Il 4-3-3 della Lazio dovrebbe essere composto da un Lazzari in grande spolvero, Patric e Romagnoli centrali e Marusic a sinistra. Luis Alberto dovrebbe partire dalla panchina, con Toma Basic e Milinkovic-Savic accompagnati da Cataldi in regia. In attacco ci sarà il grande ex Immobile, con Felipe Anderson e Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-LAZIO:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Vojvoda, Schuurs, Bayeye, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Seck, Pellegri. Allenatore: Juric.

Ballottaggi: Lukic - Linetty 60% - 40%; Vlasic - Seck 60% - 40%

Infortunati: Zima

Squalificati:

Diffidati:

Altri: Zaza, Edera, Verdi, Izzo, Seck