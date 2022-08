Torino-Lazio, Vagnati: “Lukic out per scelta tecnica, ora faremo delle uscite”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima della partita tra Torino e Lazio valida per il secondo turno di Serie A

La scelta di mandare Lukic in panchina è una decisione tecnica presa da Juric?

Pensate che questa squadra sia migliorata in questo mercato?

"Conta il campo alla fine, abbiamo fatto quello che volevamo fare e che avevamo pensato. I nomi sono importanti, sono tutti ragazzi arrivati con grande entusiasmo e sono contento di questo perché penso che bisogna avere voglia di migliorarsi per portare il Torino ad un livello superiore. Ciò che succederà dipenderà dal campo, vedremo cosa accadrà ma in questo momento siamo ottimisti".

"Manca fare dei punti per portare il Torino più in alto possibile (sorridendo, ndr). Sul mercato dobbiamo procedere con le uscite di qualche ragazzo e poi se ci sarà la possibilità di fare qualcosa lo faremo".

"Avevamo entrambi le frecce dell'amore. Ne abbiamo già parlato tanto e siamo entrambi qui per fare il bene di questa grande società che ha una storia enorme. Il bene del Torino è quello che ho sempre in mente".

"Mi cogliete impreparato, non so dove giocherà. Sono sorpreso che sia ancora senza squadra ma penso che molti giocatori debbano fare mente locale su quello che è il momento di difficoltà del calcio in generale".