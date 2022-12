Torino, le top 5 parate del 2022: Vanja da applausi con Udinese e Juve… Vota la migliore

Dopo aver passato in rassegna i migliori 5 gol e assist del 2022 granata, è il turno delle parate più belle. Grande protagonista, ovviamente, è Vanja Milinkovic-Savic, che soprattutto nel campionato in corso si è esaltato con diversi interventi salva risultato ma anche Berisha nel finale dello scorso campionato, ha compiuto un paio di parate non indifferente. L’ordine in cui sono elencate è cronologico, toccherà a voi lettori, nell’ultima scheda, scegliere la migliore del 2022.