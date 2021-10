Torino, le ultime dal Fila: Pjaca e Verdi ancora a parte

Continua la preparazione della squadra granata in vista della sfida con la Samp in programma sabato sera alle 20.45

Dopo la seduta di allenamento di ieri, il Torino questa mattina è tornato in campo al Filadelfia. In vista della sfida in programma sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Sampdoria, i ragazzi di Juric hanno svolto una sessione prevalentemente basata sulla parte atletica, tra palestra e campo. Nessuna novità per quanto concerne il bollettino medico: Marko Pjaca e Simone Verdi anche oggi si sono allenati a parte. Come già dichiarato dal tecnico granata, difficilmente i due torneranno a disposizione per la gara con i blucerchiati. Il Torino tornerà in campo domani con una seduta tecnico-tattica.