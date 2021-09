Torino, le ultime: sessione tecnica per i granata, Pjaca a parte ma migliora

Seduta mattutina per i granata, che domani hanno in programma la rifinitura

BOLLETTINO MEDICO - Tramite comunicato sul sito, il Torino ha reso note anche le condizioni dei giocatori attualmente fermi ai box a causa infortunio. Non si registra nessuna novità rispetto a ieri. Rientrato quindi in gruppo Simone Verdi, mentre continuano a lavorare a parte Andrea Belotti e Simone Zaza, che stanno recuperando da infortuni a lungo corso. Terapie per Dennis Praet; Marko Pjaca continua a lavorare a parte per un lieve affaticamento muscolare, ma Juric, come ha detto in conferenza stampa, spera di recuperarlo entro domani. Il trequartista croato ha svolto un programma sulla parte tecnica e a seguire un lavoro metabolico differenziato, ma le sue condizioni sono in miglioramento.