Torino, le ultime: differenziato per Belotti, personalizzato per Bremer

Il report della giornata nella settimana che porta alla Salernitana

Continua la preparazione senza dieci nazionali del Torino di Ivan Juric in vista della Salernitana (match domenica 12 settembre alle 15). Il tecnico croato ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Programma personalizzato per Gleison Bremer, allenamento differenziato invece per Andrea Belotti, reduce dal problema al perone. Domani in calendario una seduta pomeridiana.