Torino, le ultime: lavoro atletico per Bremer, ancora differenziato per Belotti

Le ultime dalla sessione pomeridiana dei granata al Filadelfia, presenti anche giocatori della Primavera con Juric

I granata a disposizione di Ivan Juric si sono ritrovati al Filadelfia per una seduta pomeridiana di allenamento in vista del match di domenica contro la Salernitana.

LA SESSIONE - Il tecnico croato ha diretto una sessione tecnica a ranghi ridotti, considerando le assenze dei giocatori nel giro delle Nazionali. Alla seduta hanno partecipato anche alcuni giocatori della Primavera di Federico Coppitelli, chiamati ad affrontare sabato il Milan per la seconda di campionato. Gleison Bremer, come abbiamo anticipato, va verso il rientro. Il difensore brasiliano ha svolto oggi una sessione personalizzata volta al ricondizionamento atletico per rinforzare la caviglia destra.