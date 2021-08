Torino, le ultime: si fermano Ansaldi e Verdi. Ancora a parte Bremer

La giornata di allenamento del Torino di Ivan Juric in vista della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese

Il Torino di Ivan Juric ha effettuato quest'oggi - venerdì 13 agosto - una seduta di allenamento pomeridiana in vista della sfida casalinga di domenica contro la Cremonese, partita valida i 32esimi di Coppa Italia. La squadra ha svolto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti, mentre Cristian Ansaldi e Simone Verdi si sono sottoposti alle terapie: il primo per affaticamento ai flessori della coscia destra, mentre il secondo per affaticamento ai flessori della coscia sinistra. L'esterno di Rosario si era già fermato otto giorni fa per lo stesso problema, ma alla coscia sinistra. Lavoro ancora differenziato per Gleison Bremer, il difensore brasiliano ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare il problema alla caviglia avuto contro il Rennes. Dunque Ansaldi e Verdi sembrano essere in dubbio per la partita di domenica sera con la Cremonese, mentre è quasi sicura l'assenza di Bremer. Domani è in programma un'altra seduta di allenamento per la squadra.