Torino: si ferma Ansaldi, Lukic e Bremer lavorano a parte

Affaticamento alla coscia sinistra per l'esterno argentino, il resto della squadra ha lavorato tra campo e palestra

Dopo lo stop di Sasa Lukic, si ferma anche Cristian Ansaldi. L'esterno argentino oggi non ha lavorato con il gruppo per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e per questo ha svolto solamente terapie. Bremer ha effettuato solamente lavoro personalizzato, mentre Kone e Lukic differenziato .

Il resto del gruppo ha lavorato tra palestra e lavoro tecnico-tattico sul campo secondario del Filadelfia. La squadra ha continuato a lavorare nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali, che si svolgeranno in serata (il 15 l'esordio stagionale in Coppa Italia contro la Cremonese. Domani i granata sosterranno una seduta di allenamento in vista dell'amichevole contro l'AZ Alkmaar di domenica alle 18.