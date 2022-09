Torino-Lecce 1-0, Rodriguez: “Stare davanti alla Juve? Lo vogliamo noi e i tifosi”

Al termine di Torino-Lecce, Ricardo Rodriguez è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'esito della partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Penso che lavoriamo tanto in settimana, lo dimostriamo in campo quanto ci alleniamo. Era importante vincere, era una partita difficile. Ora ci aspetta l'Inter, partita difficile"

"Bello stare davanti. Lavoriamo tanto e meritiamo di stare in alto. Facciamo il 100% in allenamento e proviamo a farlo in campo. Importanti i punti"