Toro-Lecce 2-0, la moviola: giusto il rosso a Pongracic, niente rigore a Piccoli

D'Aversa si lamenta ma non c'è fallo su Piccoli

"Chiaramente c'è da valutare anche la situazione del primo tempo, credo che ci manchi un calcio di rigore. Il portiere è uscito in ritardo sui piedi di Piccoli, lui ha fatto un pallonetto e poteva ancora intervenire su pallone: per me, dal campo, era calcio di rigore", parole importanti quelle di D'Aversa al termine della sconfitta del suo Lecce. Il tecnico chiede un penalty per un presunto fallo di Vanja su Piccoli al minuto 13. In seguito ad un calcio d'angolo, scivola dalle mani del portiere granata il pallone. Milinkovic goffamente cerca di recuperare, ma non riesce ad evitare il tentativo a rete di Piccoli. Salva tutto sulla linea Masina. Nel frattempo, il serbo cerca di rimediare disturbando l'attaccante giallorosso. Il mister dei salentini chiede un penalty, ma né l'arbitro né i suoi assistenti ravvedono gli estremi per il calcio di rigore. Inoltre, anche Piccoli non pare protestare in seguito alla decisione di Ayroldi. L'intervento non è sicuramente cattivo e poi non disturba il tiro dell'attaccante: fa bene il direttore di gara a far proseguire.